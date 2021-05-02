Промоутер Бетербиева заявил, что не планирует организовывать бой с Биволом.

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что не планирует организовывать объединительный бой между чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом дивизионе россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником Дмитрием Биволом, владеющим титулом чемпиона WBA.
Промоутер Бетербиева заявил, что не планирует организовывать бой с Биволом.
  • Reuters

«Нет, бой Бетербиева против Бивола не планируется. Но это не значит, что мы как-то недооцениваем Бивола. Он отличный боксёр, у него замечательные менеджеры», — приводит слова Арума ТАСС.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 16 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

В активе 30-летнего Бивола 18 побед в 18 поединках. 1 мая Бивол провёл уже седьмую защиту титула, победив британца Крейга Ричардса.

Ранее сообщалось, что Бивол оценил своё выступление в первом бою с 2019 года.

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