Наумов обвинил Николича в крупном поражении «Локомотива» от «Зенита»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал крупное поражение железнодорожников от петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:6).

«Я считаю, что это поражение главного тренера. В таких матчах сказывается факт, что у Николича нет опыта работы в России. Он не понял, куда приехал. С мотивированным «Зенитом» нужно было сыграть от обороны. Играть против такой команды в атаку — самоубийственно. Даже после первого пропущенного мяча нельзя было ввязываться в такую авантюру Семака. Это уже не первая подобная игра при Николиче. Ранее были провалы с «Краснодаром» и «Динамо», когда после первого пропущенного мяча сзади оставалось по два-три человека», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Динамо» на нейтральном поле в Химках. Матч начнётся 8 мая в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что РПЛ совместно с РФС проведёт проверку заявления ФК «Локомотив» об ограничениях на стадионе «Зенита».