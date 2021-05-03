Хромых: от Тутберидзе исходит какая-то мощная энергетика

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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о разнице между тренировками в Москве и регионах, а также об отношении к своему тренеру Этери Тутберидзе.
Хромых: от Тутберидзе исходит какая-то мощная энергетика
  • РИА Новости

«Наверное, различие между Москвой и регионами — в количестве тренировок. В регионах меньше льда. В самой тренировочной системе, в настрое. От тренера ещё очень многое зависит. Иной раз ездишь по льду вялый, ничего неохота, не можешь себя заставить, а когда выходит Этери Георгиевна — сразу откуда-то появляются силы. Раз — и собираешься, начинает всё получаться. От неё исходит какая-то мощная энергетика. Скорее всего, я бы не вышла на такой уровень, если бы остались в Нижнем Тагиле. Это и было причиной переезда в Москву. Мы как раз возвращались из Казахстана, переезжали обратно в Тагил. И тренер посоветовала нам съездить в Москву. Видимо, что-то она увидела во мне, сказала маме, чтобы мы попробовали», — заявила Хромых в интервью RT.

Ранее Хромых рассказала, как в Казахстане проводила растяжку хоккеистам.

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