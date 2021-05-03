Хромых: в Казахстане проводила растяжку хоккеистам, у них ничего не получалось

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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, как проводила растяжку у хоккейной команды в Казахстане.
Хромых: в Казахстане проводила растяжку хоккеистам, у них ничего не получалось
  • РИА Новости

«В детстве у нас не было конкретной цели заниматься профессионально, мы смотрели, как пойдёт. А папа в то время постоянно ездил на матчи в командировки, да и брат мой у него тренировался — он как раз по возрасту в ту команду попал. Времени особо не было. Плюс он долго работал в Казахстане. Мы с мамой ездили к нему, жили там примерно месяца три. И вот там я уже вместе с хоккеистами тренировалась. Мы в зале занимались ОФП. Растяжку им проводила, и вот это уже было забавно. У них ничего не получалось, а я над ними немножко издевалась. У нас с Загитовой отцы общаются, особенно на тренировках, про хоккей постоянно говорят. Они в молодости то ли вместе играли за одну команду, то ли против друг друга. Мы с Алиной над этим даже посмеиваемся немного», — рассказала Хромых в интервью RT.

Отец фигуристки, Владислав Хромых, является бывшим хоккеистом и тренером. Он возглавлял сборную России по хоккею на зимней Универсиаде 2017 года, где команда взяла золотые медали.

Ранее Хромых призналась, что до переезда в Москву не считала лутц за прыжок.

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