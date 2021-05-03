Хромых призналась, что до переезда в Москву не считала лутц за прыжок

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о своём отношении к одному из элементов фигурного катания 2014 года — лутцу.

«В детстве не занималась я серьёзно фигурным катанием. Помню, ходила в садик… У меня было детство — некоторые говорят, мол, у фигуристов его не бывает, что мы только и делаем, что тренируемся. Я даже когда в Москву приехала, думала, что лутц — это вообще не прыжок. Он у меня всегда стоял в конце — в то время прыгала одинарный. Мне казалось, что это просто что-то вроде шага такого. Я его всегда так радостно прыгала, выезжала и дальше весёлая ехала. А когда мне сказали прыгать двойной лутц, в голове было: «Не поняла. Это что, прыжок всё-таки?» — рассказала Хромых в интервью RT.

14-летняя фигуристка родилась в Нижнем Тагиле. В настоящее время она живёт и тренируется в Москве у Этери Тутберидзе.

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