Хромых вспомнила, за кого болела на Олимпиаде в Сочи

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, а также за кого болела на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

«Я была очень энергичной — образно говоря, всегда на лампочке висела, никому не давала покоя. Прыгала, бегала, танцевала. Пела даже, вместе с друзьями родителям концерты всякие давала. Ну и меня решили отправить в фигурное катание, чтобы эта энергия хоть куда-то выплёскивалась. В два года и четыре месяца я начала кататься. На фигурное катание сперва ходила больше для себя. Потом стало получаться, и мама решила позвонить в Москву. Мы изначально хотели в группу к Этери Георгиевне», — сказала Хромых в интервью RT.

Также спортсменка призналась, что на Играх в Сочи поддерживала пару Татьяна Волосожар — Максим Траньков.

«Это было в 2014 году — Олимпиада в Сочи, Юля Липницкая. Уже было поздно, я тогда рано ложилась спать. Точно не помню, но, наверное, соревнования шли часов в десять вечера. Я сидела, засыпала, глаза руками открывала, чтобы не пропустить. Тогда очень любила пару Татьяна Волосожар — Максим Траньков. Все их прокаты пересмотрела, ждала каждое новое выступление, новую программу. И когда объявили, что они поедут на Олимпиаду, была уверена, что займут первое место. Не знаю, что могло случиться, чтобы они не выиграли. Очень расстроилась, когда они закончили», — добавила фигуристка.

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