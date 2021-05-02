Гончаренко оценила потенциальное тренерское противостояние Тутберидзе и Москвиной

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко выразила мнение, что работа Этери Тутберидзе со спортивными парами может привести к интересной конкуренции с группой Тамары Москвиной.

По её мнению, Тутберидзе развивается как тренер. При этом Гончаренко обратила внимание, что Тутберидзе начинает работать с уже достаточно титулованным дуэтом.

«Если она чувствует в себе желание и настроение этим заниматься, я только могу поддержать её намерения. Думаю, по-любому ей будет это интересно. У нас есть сильная команда Тамары Москвиной, и если Тутберидзе удастся создать противовес со своим почерком и стилем, то это будет интересно», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Кроме того, она считает, что таким образом Тутберидзе даёт возможность своим воспитанникам не переходить в другие группы в случае ухода в парное катание.

Напомним, что в группу Тутберидзе перешли двукратные чемпионы Европы среди спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее тренер Нэйтана Чена признался, что не видит ничего особенного в работе группы Тутберидзе.