Тренер Чена признался, что не видит ничего особенного в работе группы Тутберидзе

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Известный специалист Рафаэл Арутюнян, который является тренером трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, поделился мнением о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Тренер Чена признался, что не видит ничего особенного в работе группы Тутберидзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ещё неплохо работает Этери со своей группой. Нормально они работают, но я не вижу там ничего такого особенного. Просто хорошая ситуация, хорошие ребята, хорошие тренеры, хороший штаб. Этери хорошо работает и хорошо руководит всем процессом, ребят хороших набирает. Но на то, чтобы стать таким, как Алексей Николаевич Мишин и Тамара Николаевна Москвина, ещё нужно время. Лет 20, где-то так», — сказал Арутюнян в интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.

При этом он подчеркнул, что не хочет сказать, будто в группе Тутберидзе что-то плохо устроено, так как там работают хорошие специалисты и у них получается добиваться результатов.

Ранее Арутюнян раскритиковал фигуристок Оксану Баюл и Оксану Грищук за слова в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

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