Арутюнян раскритиковал фигуристок Баюл и Грищук за слова в адрес Тарасовой

Известный специалист Рафаэль Арутюнян встал на защиту заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая подверглась критике со стороны олимпийских чемпионок Оксаны Баюл и Оксаны Грищук.

Он отметил, что Тарасова является для него иконой. По словам Арутюняна, она всегда хорошо к нему относилась, а однажды даже спасла.

«А когда идут эти грязные разговоры… Я прям не могу. Имейте совесть! Это вообще беда. Тогда молчали, а сейчас начинаете нести грязь. Разве так можно? Я считаю, что это безобразие. Нельзя так. Им будет стыдно. Когда они постареют, им станет стыдно. Нельзя так делать. Нельзя себя пиарить на этом. Относитесь к заслуженным людям по-человечески», — сказал Арутюнян в интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.

Напомним, что Грищук назвала Тарасову ужасным человеком, а Баюл заявила, что у специалиста на первом месте стоят деньги, а не любовь к России.

Ранее тренер трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена заявил, что хочет поработать с каким-нибудь российским фигуристом.