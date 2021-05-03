Манчини не исключает, что «Зенит» может успешно выступить в ЛЧ в следующем сезоне

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини оценил перспективы клуба удачно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Манчини не исключает, что «Зенит» может успешно выступить в ЛЧ в следующем сезоне
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Для меня третье чемпионство «Зенита» подряд — это не сюрприз. Но Лига чемпионов отличается от чемпионата России, там всё по-другому. Но никогда не говори «никогда», — сказал Манчини «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне «Зенит» занял последнее, четвёртое место в группе F в ЛЧ, набрав одно очко в шести матчах.

Ранее сообщалось, что Манчини поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула.

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