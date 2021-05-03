Газзаев отметил прогресс тренера «Зенита» Семака

Заслуженный тренер России, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака, под руководством которого петербургский «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой и хорошей работой его главного тренера Сергея Семака. В третий раз выиграть чемпионат — это дорогого стоит. Это его огромная заслуга, которая свидетельствует об опыте и хороших перспективах для дальнейшей тренерской карьеры. Он, безусловно, растёт как тренер, но сейчас очень важно, чтобы он зарекомендовал себя на международной арене. Именно этого ждёт весь российский футбол. Хотелось бы, чтобы больше отечественных специалистов добивались успеха, показывали хорошие результаты. И тогда руководители клубов будут меньше приглашать зарубежных специалистов, а это важно», — приводит слова Газзаева ТАСС.

«Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу. Питерская команда выиграла титул сильнейшей команды страны в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Как сообщалось ранее, экс-футболист «Зенита» Данни считает, что питерский клуб способен завоевать шесть чемпионств подряд.