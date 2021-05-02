Семак: результат матча с «Локомотивом» — подарок для болельщиков

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (6:1), по итогам которого его команда досрочно завоевала золотые медали национального первенства.

«Сколько всего у меня чемпионств как у футболиста и тренера? Это не так важно. Важно, что мы победили, ребята молодцы. Мы счастливы, что выиграли. Это подарок для болельщиков. Ребята выдали яркий матч, много красивых мячей. Поздравляю наших болельщиков с заслуженным чемпионством. Это не бывает легко никогда. Этот год был для нас очень тяжёлым. Но мы в нужное время собираемся, жертвуем своей гордыней, если так можно выразиться. Сегодня был наш день. Те мячи, которые мы не забивали во многих матчах, забили в этом матче. Наверное, сегодня получили всё, что недополучили по ходу сезона», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Семак в третий раз подряд приводит «Зенит» к победе в чемпионате России.

Ранее Кузяев объяснил, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.