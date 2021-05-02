Семак: результат матча с «Локомотивом» — подарок для болельщиков

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (6:1), по итогам которого его команда досрочно завоевала золотые медали национального первенства.
Семак: результат матча с «Локомотивом» — подарок для болельщиков
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Сколько всего у меня чемпионств как у футболиста и тренера? Это не так важно. Важно, что мы победили, ребята молодцы. Мы счастливы, что выиграли. Это подарок для болельщиков. Ребята выдали яркий матч, много красивых мячей. Поздравляю наших болельщиков с заслуженным чемпионством. Это не бывает легко никогда. Этот год был для нас очень тяжёлым. Но мы в нужное время собираемся, жертвуем своей гордыней, если так можно выразиться. Сегодня был наш день. Те мячи, которые мы не забивали во многих матчах, забили в этом матче. Наверное, сегодня получили всё, что недополучили по ходу сезона», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Семак в третий раз подряд приводит «Зенит» к победе в чемпионате России.

Ранее Кузяев объяснил, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить