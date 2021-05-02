Кузяев объяснил, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд

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Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев отреагировал на завоевание клубом третьего подряд чемпионского титула.
Кузяев объяснил, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд
  • РИА Новости

«Эмоции только положительные. Это дорогого стоит — трижды подряд выиграть чемпионат, а особенно то, что сейчас нам удалось это сделать на домашнем стадионе. Мы очень рады. Я cчитаю, что «Зенит» в этом сезоне сильнее остальных команд во многих аспектах. Например, конкуренция. Вы можете сами посмотреть, какие у нас игроки сидят на скамейке. Во-вторых, дисциплина, концентрация на поле. Считаю, что это главные черты нашего успеха. Сезон сложный, начали его без подготовки. Может быть, потому соперники в этот раз ближе. Для интрижки пару раз осечки допустили», — заявил Кузяев в эфире «Матч ТВ». 

Благодаря победе над «Локомотивом» (6:1) в 28-м туре РПЛ «Зенит» гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» пропустил от «Зенита» больше мячей, чем за предыдущие 11 матчей в 2021 году.

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