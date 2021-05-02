Арбитр Федотов считает, что первый гол Дзюбы в матче с «Локомотивом» следовало отменить
- РИА Новости
«Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака, и «Зенит» забил гол. Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Эпизод произошёл на 19-й минуте. Защитник железнодорожников Мацей Рыбус упал после столкновения с Дзюбой, а через несколько секунд форвард «Зенита» поразил ворота Маринато Гилерме.
Ранее сообщалось, что Дзюба оформил дубль в матче с «Локомотивом».