Карацев признался, что хотел бы сыграть с Федерером

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Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о любимых теннисистах детства, выразив желание сыграть с 39-летним швейцарцем Роджером Федерером.
Карацев признался, что хотел бы сыграть с Федерером
  • Reuters

«В детстве мне нравились Агасси, Сампрас. Когда же они ушли, то я наблюдал за Федерером. Его игра не сравнится ни с чем. Сейчас он скорее человек, с которым мне интересно сыграть, поскольку наблюдал с детства за его матчами. То, что он играет в 39 лет, — феноменально. Как он держит себя в форме — редкость», — сказал Карацев в интервью «Чемпионату».

В настоящее время Федерер занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Карацев — 27-й.

Ранее теннисист Карацев рассказал, посещали ли его мысли о завершении карьеры.

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