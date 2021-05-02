Теннисист Карацев рассказал, посещали ли его мысли о завершении карьеры

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Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, возникало ли у него желание уйти из спорта в сложные периоды карьеры.

«Нет, ну психи были. Я мог психануть, но мыслей о том, чтобы взять и закончить, никогда не было. То есть я мог психовать сколько угодно, говорить: «Вот, это всё, конец…» Но вот так прям закончить — нет! Это дело, которым я занимаюсь всю жизнь. Сколько людей мне помогли за эти годы! Вся семья, родители… Мой отец вложил в это все силы, всю душу», — приводит слова Карацева «Чемпионат».

27-летний Карацев по состоянию на 26 апреля занимает 27-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В конце 2020 года он располагался на 112-й позиции. На счету одна победа на турнирах ATP в одиночном разряде, а также рекордный выход в полуфинал дебютного турнира Большого шлема — Australian Open.

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