«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч 28-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч 28-го тура РПЛ
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

У хозяев с первых минут на поле появятся Андрей Лунёв, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Малком.

Железнодорожники выйдут в следующем составе: Маринато Гилерме, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Пабло, Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов и Франсуа Камано.

Встреча состоится 2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Локомотива».

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