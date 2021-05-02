Нигматуллин: если «Локомотив» победит в матче с «Зенитом», это точно украсит наш чемпионат

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин не считает «Зенит» фаворитом в предстоящем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

«Для железнодорожников этот матч будет битвой за шесть очков. Победа очень важна, чтобы оставить за собой второе место, завоевать путёвку в Лигу чемпионов. После зимних сборов «Локомотив» выиграл все свои матчи, потому надеюсь, что и с «Зенитом» получится такая игра, которая получалась против остальных соперников. Если «Локомотив» победит, то это точно украсит наш чемпионат. «Локо» может лишить «Зенит» возможности отпраздновать чемпионство на домашнем стадионе. Не вижу фаворита. Полагаю, что будет результативная ничья. Обе команды хорошо играют в атаке, не так много пропускают, потому будет очень интересно наблюдать за игрой», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Встреча «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена».

Ранее депутат Лебедев назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Зенитом».