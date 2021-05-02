Депутат Лебедев назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Зенитом»

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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился своими ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором петербургский «Зенит» примет московский «Локомотив».
Депутат Лебедев назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Я, как болельщик «Локомотива», ожидаю от сегодняшнего матча только победы московского клуба. В случае победы железнодорожники могут не только закрепиться на второй строчке в турнирной таблице, но и побороться за чемпионство в этом сезоне. Безусловно, сегодняшняя игра — центральный матч сезона, встречаются две лучшие команды чемпионата. «Локо» после зимней паузы является лучшим коллективом в РПЛ по всем качествам: 11 побед во всех турнирах, тренер признаётся два месяца подряд лучшим в лиге, команда вышла в финал Кубка страны. По спортивному принципу фаворит этого матча — «Локомотив», — цитирует Лебедева Sport24.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало встречи — в 19:00.

Ранее Наумов заявил, что «Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву».

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