Наумов: «Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».

«От матча «Зенит» — «Локомотив» жду позитивных и интересных моментов. Я сам пойду на стадион. Мне дороги обе команды, поэтому буду болеть за красивую игру. Хотя такие встречи обычно не бывают зрелищными. Полагаю, будет ничья — 1:1 или даже 0:0», — цитирует Наумова «Чемпионат».

По словам функционера, «Зенит» уже готовится к банкету и вручению медалей.

«Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву». Разве что не оформит сегодня чемпионство, тогда придётся делать это в гостях, что очень плохо», — сказал он.

Наумов отмечает, что на данный момент «Локомотив» доминирует в РПЛ.

«Зенит» получит сильного соперника, и «Локомотив» даст хороший бой», — добавил он.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заказал чемпионский банкет после матча с «Локомотивом».