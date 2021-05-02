«Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче Серии А
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Встреча, проходившая на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счётом
В составе хозяев забил Доменико Берарди, у гостей отличился Робин Гозенс.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамье запасных.
«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Аталанта» имеет 69 очков и располагается на третьей позиции.
Ранее «Милан» победил «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А.