«Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче Серии А

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В матче 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» и «Сассуоло» не выявили победителя.
«Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче Серии А
  • ©Massimo Paolone/LaPresse
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счётом

В составе хозяев забил Доменико Берарди, у гостей отличился Робин Гозенс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамье запасных.

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав  53 очка. «Аталанта» имеет 69 очков и располагается на третьей позиции.

Ранее «Милан» победил «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А.

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