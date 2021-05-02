«Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче Серии А

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» и «Сассуоло» не выявили победителя.

Встреча, проходившая на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии, завершилась со счётом

В составе хозяев забил Доменико Берарди, у гостей отличился Робин Гозенс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл весь матч на скамье запасных.

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Аталанта» имеет 69 очков и располагается на третьей позиции.

Ранее «Милан» победил «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А.