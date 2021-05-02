Черевченко: удаление все наши планы попортило

Главный тренер ФК «Химки» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«До 15 минут матч был неплохой, однако удаление все наши планы попортило. Глушенков сейчас набрал приличную форму, хорошо работал на тренировках, поэтому и сделали выбор в пользу него, оставив Мирзова на скамейке. «Химки» в еврокубках? Я живу сегодняшним днём», — сказал Черевченко после встречи.

С 15-й минуты матча с «Уралом» «Химки» играли в меньшинстве из-за удаления Александра Трошечкина.

В турнирной таблице подмосковный клуб занимает восьмое место, имея в активе 44 очка.

Ранее в «Химках» заявили, что не будут рисковать здоровьем Глушакова ради матча со «Спартаком».