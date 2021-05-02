«Спартак» намерен вернуть потраченные на Урунова деньги
- © ФК «Спартак»
«Спартак» намерен вернуть то, что потратил на игрока, включая зарплату и подъёмные. Если получится заработать, то прекрасно, ведь Шамиль Газизов неоднократно заявлял, что Остон Урунов — это новая азиатская звезда, которая будет стоить €20—30 млн», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».
В нынешнем сезоне Урунов провёл 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать Урунова в «Уфу» за €3 млн.