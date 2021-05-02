«Спартак» может продать Урунова в «Уфу» за €3 млн
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«По покупке Остона Урунова мы связывались месяца два назад, ещё до возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ). Но сошлись на арендном соглашении с правом выкупа. Это право не является обязательным», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
По словам гендиректора «Уфы», «Спартак» не хотел продавать полузащитника дешевле €3 млн.
«Будет ли оформлен переход? Пока мы ничего не знаем. Давайте доиграем сезон, а там уже будет видно», — сказал он.
В нынешнем сезоне Урунов провёл 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заказал чемпионский банкет после матча с «Локомотивом».