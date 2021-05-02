«Спартак» может продать Урунова в «Уфу» за €3 млн

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал запрос клуба в московский «Спартак» о трансфере полузащитника Остона Урунова.
«Спартак» может продать Урунова в «Уфу» за €3 млн
  • ©spartak.com

«По покупке Остона Урунова мы связывались месяца два назад, ещё до возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ). Но сошлись на арендном соглашении с правом выкупа. Это право не является обязательным», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

По словам гендиректора «Уфы», «Спартак» не хотел продавать полузащитника дешевле €3 млн.

«Будет ли оформлен переход? Пока мы ничего не знаем. Давайте доиграем сезон, а там уже будет видно», — сказал он.

В нынешнем сезоне Урунов провёл 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заказал чемпионский банкет после матча с «Локомотивом».

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