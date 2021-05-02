«Индиана» одержала самую крупную гостевую победу в истории НБА

«Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 152:95.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Индианы» Дуг Макдермотт, набрав 31 очко.

Таким образом, «Пэйсерс» одержал самую крупную гостевую победу в истории НБА (+57).

Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Селтикс», который в 2018 году в гостях победил «Чикаго Буллз» со счётом 133:77 (+56).

Также в НБА прошли ещё девять игр: «Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» (107:94), «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (87:113), «Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» (108:97), «Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» (107:124), «Миннесота Тимбервулз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:140 ОТ), «Орландо Мэджик» — «Мемфис Гриззлиз» (112:111), «Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» (125:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:110), «Юта Джаз» — «Торонто Рэпторс» (106:102).

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Сан-Антонио» в овертайме матч НБА, Тейтум набрал 60 очков.