«Бостон» в овертайме победил «Сан-Антонио» в НБА, Тейтум набрал 60 очков

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«Бостон Селтикс» в овертайме взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 143:140.

Самым результативным в матче стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который набрал 60 очков. Его партнёр по команде Маркус Смарт оформил дабл-дабл из десяти очков и 12 передач.

В составе гостей дабл-даблами отметились Демар Дерозан (30 очков + 14 передач) и Якоб Пелтли (15 очков + 10 подборов).

«Бостон»  занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Спёрс» находятся на девятой позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» обыграл «Милуоки Бакс» в НБА, а Кевин Портер набрал 50 очков.

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