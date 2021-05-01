«Бостон» в овертайме победил «Сан-Антонио» в НБА, Тейтум набрал 60 очков
Игра состоялась в Бостоне и завершилась в пользу хозяев — 143:140.
Самым результативным в матче стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который набрал 60 очков. Его партнёр по команде Маркус Смарт оформил дабл-дабл из десяти очков и 12 передач.
В составе гостей дабл-даблами отметились Демар Дерозан (30 очков + 14 передач) и Якоб Пелтли (15 очков + 10 подборов).
«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Спёрс» находятся на девятой позиции на Западе.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетс» обыграл «Милуоки Бакс» в НБА, а Кевин Портер набрал 50 очков.