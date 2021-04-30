«Хьюстон» обыграл «Милуоки» в НБА, Портер набрал 50 очков

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счётом 143:136.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кевин Портер — младший, который набрал 50 очков, а также сделал 11 передач и пять подборов. Его партнёр по команде Келли Олиник записал в свой актив 24 результативных балла и 13 подборов, а ещё один игрок «Рокетс» Ди Джей Уилсон набрал 15 очков и совершил 12 подборов.

В составе гостей 33 очка набрал Крис Миддлтон, 29 очков и десять передач на счету Джру Холидея и десять очков и 11 подборов — у Бобби Портиса.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо получил травму, из-за чего провёл на площадке меньше минуты.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Уизардс» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА.