«Хьюстон» обыграл «Милуоки» в НБА, Портер набрал 50 очков
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Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счётом 143:136.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Кевин Портер — младший, который набрал 50 очков, а также сделал 11 передач и пять подборов. Его партнёр по команде Келли Олиник записал в свой актив 24 результативных балла и 13 подборов, а ещё один игрок «Рокетс» Ди Джей Уилсон набрал 15 очков и совершил 12 подборов.
В составе гостей 33 очка набрал Крис Миддлтон, 29 очков и десять передач на счету Джру Холидея и десять очков и 11 подборов — у Бобби Портиса.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо получил травму, из-за чего провёл на площадке меньше минуты.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Уизардс» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА.