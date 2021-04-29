«Вашингтон» победил «Лейкерс» в матче НБА

«Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 116:107.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набрав 27 очков.

Также в НБА прошли ещё девять матчей: «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» (104:109), «Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» (127:83), «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» (120:111), «Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» (113:94), «Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс» (116:111), «Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (114:112), «Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (109:130), «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» (105:154), «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» (109:101).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» победил «Торонто» и обеспечил себе выход в плей-офф НБА.