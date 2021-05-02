«Астон Вилла» вырвала победу в матче АПЛ с «Эвертоном»

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Бирмингемская «Астон Вилла» одержала победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Астон Вилла» забила первой. На 13-й минуте отличился Олли Уоткинс.

«Эвертон» ответил голом Доминика Калверта-Льюина, забившего на 19-й минуте.

Победу бирмингемской команде принёс гол Анвара Эль-Гази, поразившего ворота хозяев поля на 80-й минуте.

«Эвертон» с 52 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 48 очками — девятая.

Ранее сообщалось, что дубль Хаверца принёс «Челси» победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ.

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