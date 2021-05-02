«Астон Вилла» вырвала победу в матче АПЛ с «Эвертоном»
Встреча, прошедшая на «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Астон Вилла» забила первой. На 13-й минуте отличился Олли Уоткинс.
«Эвертон» ответил голом Доминика Калверта-Льюина, забившего на 19-й минуте.
Победу бирмингемской команде принёс гол Анвара Эль-Гази, поразившего ворота хозяев поля на 80-й минуте.
«Эвертон» с 52 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 48 очками — девятая.
Ранее сообщалось, что дубль Хаверца принёс «Челси» победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ.