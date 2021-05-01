Дубль Хаверца принёс «Челси» победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Челси» принёс дубль Кая Хаверца, отличившегося на 10-й и 49-й минутах.

«Челси» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 27 очками — на 18-м месте.

В другом матче игрового дня «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле победил «Лидс Юнайтед» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ.