Брагин — о поражении сборной России от Швейцарии: сегодня команда лучше двигалась, работала
- РИА Новости
«Сегодня команда лучше двигалась, работала, были хорошие моменты, но, конечно, в таких играх надо забивать. Мы этого не сделали, а противник одну забросил, поэтому сегодня проиграли», — приводит слова Брагина ТАСС.
Сборная России уступила Швейцарии со счётом 0:1.
Оба матча со Швейцарией и игры с Белоруссией являлись этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России.