Брагин — о поражении сборной России от Швейцарии: сегодня команда лучше двигалась, работала

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии в контрольном матче.
Брагин — о поражении сборной России от Швейцарии: сегодня команда лучше двигалась, работала
  • РИА Новости

«Сегодня команда лучше двигалась, работала, были хорошие моменты, но, конечно, в таких играх надо забивать. Мы этого не сделали, а противник одну забросил, поэтому сегодня проиграли», — приводит слова Брагина ТАСС.

Сборная России уступила Швейцарии со счётом 0:1. 

Оба матча со Швейцарией и игры с Белоруссией являлись этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России.

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