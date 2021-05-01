Брагин — о поражении сборной России от Швейцарии: сегодня команда лучше двигалась, работала

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии в контрольном матче.

«Сегодня команда лучше двигалась, работала, были хорошие моменты, но, конечно, в таких играх надо забивать. Мы этого не сделали, а противник одну забросил, поэтому сегодня проиграли», — приводит слова Брагина ТАСС.

Сборная России уступила Швейцарии со счётом 0:1.

Оба матча со Швейцарией и игры с Белоруссией являлись этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России.