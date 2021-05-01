Форвард «Авангарда» Костин вернётся в клуб НХЛ «Сент-Луис»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» объявил о возвращении в состав команды российского форварда омского «Авангарда» Клима Костина.

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний россиянин войдёт в команду «такси» после обязательного карантина по прибытии в США.

Костин перешёл в «Авангард» осенью 2020 года. В его активе 18 (7 + 11) очков в 43 матчах регулярного чемпионата и девять (5 + 4) очков в 24 матчах плей-офф, где омская команда одержала победу и завоевала Кубок Гагарина.

В НХЛ на счету Костина четыре сыгранных матча, в которых он забросил одну шайбу (0 + 1).

Ранее сообщалось, что агент Никиты Гусева назвал клуб КХЛ, в который может вернуться хоккеист.