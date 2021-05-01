Агент Гусева назвал клуб КХЛ, в который может вернуться хоккеист

Представитель агентства Winners Александр Черных, который ведёт дела форварда Никиты Гусева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ответил на вопрос о будущем игрока.

«К нам пока никто не обращался из России. Но если Никита вернётся в КХЛ, как нам кажется, мы ещё об этом с ним не говорили, то он будет смотреть, скорее всего, в сторону СКА», — сказал Черных «Спорт-Экспрессу».

28-летний российский нападающий начал сезон в «Нью-Джерси Дэвилз», однако после неудачного старта сезона (2+3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт. За «Флориду» Гусев провёл восемь матчей и сделал три результативные передачи.

Контракт Гусева с «Флоридой» заканчивается после нынешнего сезона. За СКА Никита выступал с 2015 по 2019 год.

Ранее «Флорида» уступила «Каролине» в матче НХЛ, Гусев отметился результативной передачей.