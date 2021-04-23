«Флорида» уступила «Каролине» в матче НХЛ, Гусев отметился результативной передачей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз».

Встреча, проходившая на стадионе «Би-би-эн-ти Центр» в Санрайзе, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, по шайбе забили Джордан Мартинук и Нино Нидеррайтер. У проигравших дубль на счету Александра Баркова.

Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 28. Форвард Никита Гусев отметился голевой передачей. Нападающий гостей Андрей Свечников очков не набрал.

Ранее сообщалось, что передача Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.