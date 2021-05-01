Панарин, Капризов и Орлов названы лучшими российскими игроками НХЛ в апреле

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов составили тройку лучших российских игроков за прошедший месяц в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Первой звездой стал Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» в апреле набрал 24 (8 + 16) очка в 16 матчах.

Второй звездой месяца из России признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Он стал лучшим российским снайпером апреля, в 15 матчах забросив 11 шайб и отдав три передачи.

Лавры третьей российской звезды апреля достались Дмитрию Орлову из «Вашингтона». Он стал самым результативным защитником из России, набрав 11 (4 + 7) очков в 15 матчах.

Ранее «Рейнджерс» с Панариным крупно проиграл «Айлендерс» в НХЛ.