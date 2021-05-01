Панарин, Капризов и Орлов названы лучшими российскими игроками НХЛ в апреле

Короткая ссылка
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов составили тройку лучших российских игроков за прошедший месяц в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин, Капризов и Орлов названы лучшими российскими игроками НХЛ в апреле
  • Reuters

Первой звездой стал Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» в апреле набрал 24 (8 + 16) очка в 16 матчах.

Второй звездой месяца из России признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Он стал лучшим российским снайпером апреля, в 15 матчах забросив 11 шайб и отдав три передачи.

Лавры третьей российской звезды апреля достались Дмитрию Орлову из «Вашингтона». Он стал самым результативным защитником из России, набрав 11 (4 + 7) очков в 15 матчах.

Ранее «Рейнджерс» с Панариным крупно проиграл «Айлендерс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить