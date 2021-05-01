Слуцкий отказался комментировать судейство после матча с «Динамо»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 28-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо» (2:0).
Слуцкий отказался комментировать судейство после матча с «Динамо»
  • © Kay Int Veen / ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Удаление Самошникова? Я не хочу комментировать, потому что перегибаю палку. Всё, что хотел, я уже сказал. С каждым разом лишь утверждаюсь в своём мнении. Мы слабо начинаем первый тайм, чтобы прибавить и на контрасте хорошо выглядеть дальше по игре. Это большой матч, эмоциональный. Эмоции превалируют над разумом. Очень горд, что каждый из игроков делал максимум для того, чтобы добиться положительного результата», — сказал Слуцкий после матча.

«Рубин» играл в меньшинстве с 52-й минуты из-за удаления Ильи Самошникова. Футболист казанцев получил прямую красную карточку после того, как арбитр использовал систему VAR.

Ранее «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ.

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