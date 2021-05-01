Гендиректор ФФККР прокомментировал новость об уходе Трусовой от Плющенко

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость об уходе бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и возвращении спортсменки в группу Этери Тутберидзе.

«Федерация может что-либо подтвердить только когда к нам поступают официальные документы. От Трусовой официальных заявлений и документов пока не поступало. Но в любом случае мы желаем Александре дальнейших успехов, побед и здоровья», — цитирует Когана РИА Новости.

До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из своей академии и её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Плющенко.