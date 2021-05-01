Гендиректор ФФККР прокомментировал новость об уходе Трусовой от Плющенко
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«Федерация может что-либо подтвердить только когда к нам поступают официальные документы. От Трусовой официальных заявлений и документов пока не поступало. Но в любом случае мы желаем Александре дальнейших успехов, побед и здоровья», — цитирует Когана РИА Новости.
До этого Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из своей академии и её возвращении в школу «Самбо-70», где она ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й. Также в этом сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды победила на этапах Кубка страны.
Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Плющенко.