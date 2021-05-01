«Ак Барс» объявил об уходе ещё восьми хоккеистов

Ещё восемь игроков казанского «Ак Барса» покинули клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщается на сайте «Ак Барса», клуб покинут вратарь Адам Рейдеборн, защитники Микаэль Викстранд, Андрей Педан, нападающие Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье, Харри Песонен и Виктор Тихонов.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Восточной конференции в плей-офф КХЛ, где в серии проиграл будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду».

Ранее хоккеист Станислав Галиев объявил об уходе из «Ак Барса».