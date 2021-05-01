«Ак Барс» объявил об уходе ещё восьми хоккеистов
- РИА Новости
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Как сообщается на сайте «Ак Барса», клуб покинут вратарь Адам Рейдеборн, защитники Микаэль Викстранд, Андрей Педан, нападающие Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье, Харри Песонен и Виктор Тихонов.
В минувшем сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Восточной конференции в плей-офф КХЛ, где в серии проиграл будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду».
Ранее хоккеист Станислав Галиев объявил об уходе из «Ак Барса».