Хоккеист Галиев объявил об уходе из «Ак Барса»

Нападающий Станислав Галиев сообщил, что покидает казанский хоккейный клуб «Ак Барс».

«Дорогой «Ак Барс»! Я безумно счастлив и горд, что мне выпала честь выступать в этом клубе четыре года, с гордостью выходить на лёд с гербом Татарстана на груди! Дорогие болельщики, у нас были победы и поражения, но вы всегда были с нами и всегда поддерживали нас, самые громкие гостевые сектора — это вы! Хочу поблагодарить весь наш персонал (врачи, массажисты, точильщики и т. д.), который всегда помогал мне! Это были незабываемые четыре сезона в моей жизни. Я повстречал не только новых друзей в раздевалке, на льду, но и в жизни! Я буду очень скучать», — написал Галиев в Instagram.

Контракт Галиева с «Ак Барсом» истёк 30 апреля. Он выступал за казанскую команду с 2017 года. Вместе с командой он в 2018 году выиграл Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне Галиев провёл 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков (16 голов, 11 передач). Также он набрал девять очков (4 + 5) в 15 играх плей-офф.

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