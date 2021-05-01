Хоккеист Галиев объявил об уходе из «Ак Барса»

Короткая ссылка
Нападающий Станислав Галиев сообщил, что покидает казанский хоккейный клуб «Ак Барс».
Хоккеист Галиев объявил об уходе из «Ак Барса»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Дорогой «Ак Барс»! Я безумно счастлив и горд, что мне выпала честь выступать в этом клубе четыре года, с гордостью выходить на лёд с гербом Татарстана на груди! Дорогие болельщики, у нас были победы и поражения, но вы всегда были с нами и всегда поддерживали нас, самые громкие гостевые сектора — это вы! Хочу поблагодарить весь наш персонал (врачи, массажисты, точильщики и т. д.), который всегда помогал мне! Это были незабываемые четыре сезона в моей жизни. Я повстречал не только новых друзей в раздевалке, на льду, но и в жизни! Я буду очень скучать», — написал Галиев в Instagram.

Контракт Галиева с «Ак Барсом» истёк 30 апреля. Он выступал за казанскую команду с 2017 года. Вместе с командой он в 2018 году выиграл Кубок Гагарина.

В минувшем сезоне Галиев провёл 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 очков (16 голов, 11 передач). Также он набрал девять очков (4 + 5) в 15 играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что экс-тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв возглавил «Амур».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить