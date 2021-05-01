Форвард «Сан-Хосе» Чехович стал 50-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович стал 50-м российским игроком, который провёл матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщатся на сайте НХЛ.

Чехович дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш». Он стал 50-м россиянином, сыгравшим в текущем сезоне лиги. Таким образом, повторился рекорд прошлого сезона по количеству российских игроков НХЛ в эпоху действия потолка зарплат.

Абсолютно рекордным по этому же показателю является сезон-2003/04, в котором сыграли 60 российских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что хоккеист Егор Чинахов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс».