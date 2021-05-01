Форвард «Сан-Хосе» Чехович стал 50-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне
- AFP
- © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Об этом сообщатся на сайте НХЛ.
Чехович дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш». Он стал 50-м россиянином, сыгравшим в текущем сезоне лиги. Таким образом, повторился рекорд прошлого сезона по количеству российских игроков НХЛ в эпоху действия потолка зарплат.
Абсолютно рекордным по этому же показателю является сезон-2003/04, в котором сыграли 60 российских хоккеистов.
Ранее сообщалось, что хоккеист Егор Чинахов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс».