Форвард «Сан-Хосе» Чехович стал 50-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне

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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович стал 50-м российским игроком, который провёл матч в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард «Сан-Хосе» Чехович стал 50-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне
  • AFP
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщатся на сайте НХЛ.

Чехович дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш». Он стал 50-м россиянином, сыгравшим в текущем сезоне лиги. Таким образом, повторился рекорд прошлого сезона по количеству российских игроков НХЛ в эпоху действия потолка зарплат.

Абсолютно рекордным по этому же показателю является сезон-2003/04, в котором сыграли 60 российских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что хоккеист Егор Чинахов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс».

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