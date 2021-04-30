Баюл — Арутюняну: за что мне должно быть стыдно, за правду?

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл обратилась к тренеру Рафаэлю Арутюняну, раскритиковавшему её за высказывания в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
Баюл — Арутюняну: за что мне должно быть стыдно, за правду?
  • © РИА Новости / Кривобок Руслан

«Рафаэль, это книга Елены В. Вы понятия не имеете, что сказано обо мне. Я с вами согласна, за друзей надо заступаться. Я это ей и высказала у себя на странице в Facebook. Ни для кого не секрет, у кого она останавливалась перед Skate America 2019. За что мне должно быть стыдно? За правду? Она у каждого своя», — написала Баюл в Instagram.

Напомним, что Баюл заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».

Ранее сообщалось, что Арутюнян раскритиковал фигуристок Баюл и Грищук за слова в адрес Тарасовой.

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