ФИФА поддержала бойкот соцсетей в знак борьбы с дискриминацией

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала решение Английской премьер-лиги (АПЛ) бойкотировать социальные сети в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

Об этом говорится в заявлении ФИФА в Twitter.

«Этому нет места в футболе и обществе в целом, и мы решительно осуждаем это. Мы верим, что власти и соцсети должны предпринять реальные и эффективные действия, чтобы положить конец этой отвратительной практике, потому что ситуация становится всё хуже», — написано в сообщении организации.

Напомним, что бойкот АПЛ и Футбольной ассоциации Англии уже поддержал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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