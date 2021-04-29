Кокорин продолжает тренироваться индивидуально в «Фиорентине»
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«В настоящий момент Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Мы сообщим, когда он вернётся в общую группу», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы клуба.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой».
Ранее сообщалось, что скаут Алекс Великих оценил шансы Кокорина остаться в «Фиорентине».