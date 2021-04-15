Скаут Серии А оценил шансы Кокорина остаться в «Фиорентине»

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Скаут Серии А Алекс Великих высказал своё мнение о трансфере Александра Кокорина в «Фиорентину», а также оценил шансы россиянина остаться в команде после летнего трансферного окна.
Скаут Серии А оценил шансы Кокорина остаться в «Фиорентине»
  • © acffiorentina.com

«Кокорина покупали за небольшие деньги. Это было похоже на незначительную ставку в казино. Поставили на «зеро» в надежде сорвать весь банк, но если не случится — ничего страшного. €4 млн, потраченные на трансфер, — некритичная сумма для «Фиорентины». Если же говорить чисто со спортивной стороны, то приобретение футболистов зимой должно было быть более рациональным. В случае ещё одной травмы или неудачной игры в конце сезона клуб наверняка будет рассматривать варианты с арендой Кокорина. Решающее слово здесь за спортивным директором и главным тренером. Сегодня это Праде и Якини, однако не факт, что они сохранят свои посты после сезона. Много говорится о возможном приходе Фабио Каннаваро в качестве главного тренера. Кокорину могут дать шанс проявить себя на первом летнем сборе, уже потом принимать решение. Если же уйдет Праде, то я считаю, что шансы остаться у Александра будут не больше 10%», — цитирует Великих «Матч ТВ».

После перехода в зимнее трансферное окно Кокорин сыграл всего три матча за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин продолжает тренироваться индивидуально в «Фиорентине».

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