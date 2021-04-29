«Анахайм» победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, у Волкова результативная передача
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Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Сэм Кэррик, Сэм Стил и Кэм Фаулер. В составе «Лос-Анджелеса» — Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.
Российский нападающий «Дакс» Александр Волков отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.