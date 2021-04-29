«Анахайм» победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, у Волкова результативная передача

«Анахайм Дакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Сэм Кэррик, Сэм Стил и Кэм Фаулер. В составе «Лос-Анджелеса» — Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.

Российский нападающий «Дакс» Александр Волков отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.