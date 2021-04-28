Михайлов: ЦСКА есть над чем работать после проигрыша «Авангарду»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов прокомментировал победу омского «Авангарда» над московским ЦСКА в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина.
Михайлов: ЦСКА есть над чем работать после проигрыша «Авангарду»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Авангард» заслуженно победил. Думаю, мы проиграли не сегодня, а в четвёртой встрече. Ничего грустного нет, ведь жизнь продолжается. ЦСКА, безусловно, есть над чем работать. Если нападающие не забивают в ситуации «5 — 3», то как можно выиграть? Никак! Это естественная концовка. Задача, которая стояла перед командой — выигрыш Кубка Гагарина, — не выполнена. Есть над чем подумать», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

«Авангард» победил ЦСКА в шестом матче серии (1:0) и выиграл финальную серию (4:2), впервые в своей истории завоевав Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Быков прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина.

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