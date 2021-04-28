Быков считает, что «Авангард» заслуженно победил в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу омского «Авангарда» над московским ЦСКА в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина.

«Авангард» заслуженно победил. В этом году им удалось-таки завоевать Кубок Гагарина, и хочу их поздравить с этим. Считаю, что решение по потолку зарплат дало результат. С каждым годом чемпионат будет интереснее. Работа менеджеров и тренеров — это позор. Конечно, ЦСКА привык быть первым, но в этот раз им противостоял серьёзный и классный соперник», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

«Авангард» победил ЦСКА в шестом матче серии (1:0) и выиграл финальную серию (4:2), таким образом впервые в своей истории завоевав Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что президент КХЛ прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина.