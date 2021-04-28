Президент КХЛ прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал победу омского «Авангарда» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина.

«Хочу всех поздравить с окончанием сезона. Приятно, что сегодня мы вручили Кубок Гагарина, потому что не получилось сделать в прошлом году. «Авангард» на домашней арене, при своих болельщиках. Знаем, эта команда с тяжёлой ситуацией, которая не играет в Омске, но у неё большой фанатский сектор из Омска, и местных болельщиков они уже влюбили в себя, они сегодня радуются», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

Он отметил, что в решающей игре было видно желание «Авангарда» победить, но при этом ЦСКА упрекнуть тоже не за что.

«Просто в игре что-то может получиться, что-то не получиться. Сегодня больше получалось у «Авангарда», — добавил президент лиги.

«Авангард» победил ЦСКА в шестом матче серии (1:0) и выиграл финальную серию (4:2), таким образом впервые в своей истории завоевав Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что пятеро хоккеистов «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина.