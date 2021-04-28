Пятеро хоккеистов «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина

Пять хоккеистов омского «Авангарда» благодаря победе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/21 стали трёхкратными обладателям Кубка Гагарина.

В составе «Авангарда», впервые выигравшего трофей, трёхкратными чемпионами стали Илья Ковальчук, Илья Каблуков и Максим Чудинов (все — в 2015 и 2017 годах), а также Алексей Береглазов (2014, 2016 годы) и Алексей Емелин (2009, 2010 годы).

Рекордсменом среди хоккеистов по числу побед в Кубке Гагарина является Данис Зарипов — пять титулов (2009, 2010, 2014, 2016 и 2018 годы).

Ранее сообщалось, что Сергей Толчинский был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.