Пятеро хоккеистов «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина

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Пять хоккеистов омского «Авангарда» благодаря победе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/21 стали трёхкратными обладателям Кубка Гагарина.
Пятеро хоккеистов «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

В составе «Авангарда», впервые выигравшего трофей, трёхкратными чемпионами стали Илья Ковальчук, Илья Каблуков и Максим Чудинов (все — в 2015 и 2017 годах), а также Алексей Береглазов (2014, 2016 годы) и Алексей Емелин (2009, 2010 годы).

Рекордсменом среди хоккеистов по числу побед в Кубке Гагарина является Данис Зарипов — пять титулов (2009, 2010, 2014, 2016 и 2018 годы).

Ранее сообщалось, что Сергей Толчинский был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

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