Хартли: «Авангард» стал невероятным хоккейным клубом

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над московским ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.

«Посмотрите на это — картина говорит сама за себя. Мы завершили этот сезон при игре «3 — 5» и смогли выстоять. Посмотрите на количество заблокированных бросков. Мы стали невероятным хоккейным клубом. Я очень горд своими игроками, нашей организацией. Фанаты в Омске, эта победа в чемпионате — для вас. Спасибо большое, друзья!» — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Авангард» победил ЦСКА в шестом матче серии (1:0) и выиграл финальную серию (4:2), таким образом впервые в своей истории завоевав Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что пятеро хоккеистов «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина.